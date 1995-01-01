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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Зенит объявил о переходе Йордана Осорио

    Сегодня, 20:19
    «Зенит» на официальном сайте сообщил, что достиг соглашения с «Порту» о переходе венесуэльского защитника Йордана Осорио на правах аренды до конца сезона-2019/20

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