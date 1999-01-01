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    Локомотив Москва / Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

    Сегодня, 21:39
    Соперниками Локомотив Москва стали итальянский «Ювентус», испанский «Атлетико» и немецкий «Байер»

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