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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Зенит Санкт Петербург / Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов

    Сегодня, 21:07
    «Зенит» сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом»

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