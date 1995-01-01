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    Перед матчем Спартак – Брага / Жеребьевка Лиги Чемпионов 2019 – 2020

    Сегодня, 18:03
    Футбол. Лига Европы 2019/20. Квалификация ответный матч. Спартак Москва – Брага Начало 29 августа 2019г в 20:15 мск.

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    sv1969
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    Chernyi Lis
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