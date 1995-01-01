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    О матче Крылья Советов – Спартак 25 августа 2019 / Российская Премьер Лига

    25 августа, 22:01
    В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» проиграли московскому «Спартаку» со счeтом 1:2

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