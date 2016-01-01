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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Роман Яремчук запасной вариант для Ромы и Лацио

    25 августа, 18:12
    Скаут Алекс Великих поделился своим мнением по поводу интереса к форварду «Гента» Роману Яремчуку со стороны клубов итальянской Серии А во главе с «Ромой»

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