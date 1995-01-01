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    Зенит проиграл Уфе, а Сергей Семак о стадионе. РПЛ

    25 августа, 10:43
    В этом матче наставник не мог руководить командой из-за дисквалификации.

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