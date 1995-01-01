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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    О матче Уфа – Зенит 24 августа 2019. Виноват Сергей Семак ?

    25 августа, 10:10
    Тренер «Зенита» Игорь Симутенков прокомментировал поражение со счeтом 0:1 в выездном матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

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