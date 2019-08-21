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    Валерий Лобановский и топ 50 величайших тренеров в истории

    21 августа 2019
    Валерий Лобановский вошел в рейтинг топ-50 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min

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