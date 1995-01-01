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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Сутормин перешел в Зенит за 50 тысяч рублей

    Сегодня, 22:25
    Сутормин перешел в Зенит за 50 тысяч рублей

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
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    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
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