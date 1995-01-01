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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Спартак, спасибо за позор ! Лига Европы

    Сегодня, 20:34
    Спартак играя дома в Москве смог все таки одержать победу над Туном, но это был позорный матч для «красных» !

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