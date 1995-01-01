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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Почему Динамо Киев назначило Алексея Михайличенко главным тренером ?

    Сегодня, 19:25
    Главным тренером киевского «Динамо» назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба

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