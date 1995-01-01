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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Порту – Краснодар 2:3 / Нам подарили игру

    Сегодня, 21:00
    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч Порту – Краснодар.

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