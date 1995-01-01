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    Неймар: Барселона или Реал ? ПСЖ нужен Дибала

    Сегодня, 10:24
    Леонардо подтвердил переговоры о трансфере игрока Неймара (правда, не уточнил клуб). И это уже похоже на реальную попытку подрыва трансферного окна.

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    #1
    sv1969
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    Chernyi Lis
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