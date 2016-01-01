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    Краснодар 0-1 Порту. Шансов нет. Футбол, обзор матча, Лига Чемпионов

    Сегодня, 17:58
    В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Порту». Встреча проходила в Краснодаре на одноимeнном стадионе. Итоговый счeт — 0:1.

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