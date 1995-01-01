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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    ПСЖ отобрал у Неймера 5 млн евро

    Сегодня, 20:56
    Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) терроризирует Неймара. Игрока лишили сразу 5 млн. евро.

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