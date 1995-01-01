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    Спартак Москва / Андре Шюррле

    Сегодня, 21:46
    «Спартак» на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника «Боруссии» Андре Шюррле.

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