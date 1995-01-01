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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Зенит покупает китайскую копию Мбаппе по имени Малком

    Сегодня, 18:36
    «Барселона» повысила стоимость Малкома для «Зенита» до 45 млн евро, но Медведев сравнивает его с Мбаппе.

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