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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Кристал Пэлас предложил ЦСКА за Чалова € 15 млн

    Сегодня, 17:34
    Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фeдору Чалову в размере € 15 млн

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