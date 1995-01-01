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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Защитник киевского Динамо хотел бы перейти в Зенит

    Сегодня, 20:18
    Венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о своeм желании попробовать силы в Российской Премьер-Лиге

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