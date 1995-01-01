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    Динамо Киев – Шахтер Донецк онлайн трансляция матча 28 июля 2019. Суперкубок Украины

    Сегодня, 19:16
    Футбол. Суперкубок Украины 2019. Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Динамо Киев – Шахтер. Начало 28 июля 2019г в 21:00 мск

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    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
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    Андрей Ермошин
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