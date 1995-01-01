Сочи – Зенит онлайн трансляция матча 21 июля 2019. Премьер Лига России

Сегодня, 21 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» — «Зенит». Начало встречи — в 21:30 мск.

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