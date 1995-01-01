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    Резиуан Мирзов статистические факты о новичке Спартака

    Сегодня, 17:14
    Как стало известно полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов уже подписал контракт со «Спартаком» и официально стал игроком красно-белых. Соглашение рассчитано на три года.

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    sv1969
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