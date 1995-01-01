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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    В какой клуб перейдет Андре Шюррле ? Спартак или Локомотив ?

    Сегодня, 20:01
    Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, подтвердил информацию о переговорах по переходу своего клиента в один из российских клубов.

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