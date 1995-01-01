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    За какие команды Российской Премьер Лиги болеют в регионах России

    Сегодня, 20:05
    Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.

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    sv1969
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