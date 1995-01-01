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    Локомотив – Рубин 1:1. Кому сказать спасибо? Обзор матча

    Сегодня, 12:58
    «Локомотив» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Рубином» – 1:1. В начале матча у команды Сeмина было два шикарных момента. Точнее, они были у Антона Миранчука.

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    #1
    sv1969
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    Chernyi Lis
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