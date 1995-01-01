Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Зенит – Локомотив / Пропал Артем Дзюба / Суперкубок России 2019

    Сегодня, 18:06
    «Локомотив» победил «Зенит» (3:2) в матче за Олимп Суперкубок России 2019 на «ВТБ-Арене». Кстати куда пропал Артем Дзюба после матча ? Может кто знает ? Где Дзюба, где ?

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72236
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru