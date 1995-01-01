Зенит – Локомотив / Пропал Артем Дзюба / Суперкубок России 2019

«Локомотив» победил «Зенит» (3:2) в матче за Олимп Суперкубок России 2019 на «ВТБ-Арене». Кстати куда пропал Артем Дзюба после матча ? Может кто знает ? Где Дзюба, где ?

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