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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Почему Спартак проиграл Краснодару 1:2 ? Кубок Париматч Премьер

    Сегодня, 22:06
    Победителем Кубка Париматч Премьер стал «Краснодар» – в заключительном матче «быки» обыграли «Спартак» (2:1).

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