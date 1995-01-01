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    Спартак ЦСКА 3 -1 мысли вслух ! Кубок Париматч Премьер

    Сегодня, 22:08
    Спартак победил ЦСКА в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пeллау» в городе Пeллау (Австрия) и завершилась со счeтом 3:1.

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