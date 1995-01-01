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    Зарубежные клубы в РПЛ – возможно ли это ?

    Сегодня, 18:26
    Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС в разговоре с журналистами высказал идею расширения РПЛ за счет приглашения зарубежных команд. Реально ли это?

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