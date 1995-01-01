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    Глушаков назвал Спартак тремя словами

    Сегодня, 18:22
    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, описал себя и свою бывшую команду в трeх словах.

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