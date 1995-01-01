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    Каштру тренер Шахтера. Фонсека убежал в Рому

    Сегодня, 20:24
    Португальский тренер Луиш Каштру официально стал новым наставником Шахтера. На этом посту он сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку, который накануне возглавил Рому.

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