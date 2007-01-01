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    Валерий Газзаев и безумные идеи. 18 команд в РПЛ.

    Сегодня, 18:10
    Знаменитый тренер о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов. Валерий Газзаев: «Я за расширение РПЛ. Но надо повысить стоимость телеправ в 40 раз и отменить лимит»

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