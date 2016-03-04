Вячеславу Малафееву исполнилось 37 лет!

Небольшая фотогалерея от блога «Футбол в стиле Ретро».

Отличному представителю вратарской профессии, экс-стражу ворот сборной России, легенде петербургского «Зенита» и просто хорошему человеку – Вячеславу Малафееву сегодня исполнилось 37 лет! С Днём Рождения, Слава!

Блог «Футбол в стиле Ретро» не смог пройти мимо этого события и предлагает небольшую фотогалерею, посвящённую ветерану российского футбола.

Свой первый матч в составе «Зенита» Вячеслав сыграл в уже далёком 1999 году.

Дебют в составе сборной России пришёлся на тяжелейший ответный поединок против Уэльса в стыковых матчах за право поехать на Евро-2004. В итоге Слава записал на свой лицевой счёт в национальной команде первый «сухарь», отразив несколько опасных ударов, а россияне буквально выгрызли путёвку на европейский форум, одержав победу с минимальным счётом (1:0).

В 2004 году Малафеев не просто съездил на чемпионат Европы, но и принял участие в двух играх, несмотря на отсутствие международного опыта (перед турниром в послужном списке Вячеслава было всего два матча в составе сборной России).

8 сентября 2007 года. Один из самых ключевых моментов отборочного цикла Евро-2008 для сборной России. Малафеев экстренно вышел на замену, и сразу же отразил одиннадцатиметровый удар.

Первая золотая медаль чемпиона России. 2007 год.

2008 год поочерёдно принёс трофей Кубка УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы (в качестве запасного вратаря сборной России) и Суперкубок УЕФА.

В 2009 году был сыгран 100-й матч без пропущенных мячей в карьере. Малафеев стал членом «Клуба 100 имени Льва Яшина».

В 2012 году помимо третьего титула чемпиона России была преодолена отметка в 400 матчей в составе «Зенита».

В 2014 году Вячеслав вошёл в официальный рейтинг УЕФА самых преданных своим клубам игроков. Находиться в одном списке с такими «динозаврами», как Гиггз и Тотти, наверное, чертовски приятно.

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Фото: www.gettyimages.com, fc-zenit.ru

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