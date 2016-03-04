Футбольный телик (5-6 марта 2016)

5 матчей, которые нельзя пропустить в эти выходные любому любителю футболу

Всегда мечтал о такой ТВ-программе, в которой были бы только самые обязательные к просмотру футбольные матчи. В одном месте. Для того, чтобы не приходилось прыгать по сайтам, и выбирать самому, что стоит смотреть. Что ж, моя мечта пока не осуществилась (я все также прыгаю по сайтам), зато теперь делюсь своим футбольным расписанием с вами.

5 марта, суббота

15:45 (мск). Тоттенхэм - Арсенал

Английская Премьер-лига

Помимо того, что это дерби северного Лондона, обе команды, во-первых, занимают соседнее положение в турнирной таблице, а во-вторых, как никогда близки к чемпионству: пока традиционные лидеры английского футбола в борьбе сами с собой, «шпорам» и «канонирам» достаточно успокоить неугомонных «лис» из Лестера, чтобы осуществить свою мечту и порадовать своих болельщиков долгожданным титулом. Грядущий матч будет решать многое, но, очевидно, не всё - у команд будет еще по 9 игр, чтобы попытаться исправить или улучшить свое положение после этой встречи. Очевидно одно - нас ждет вкуснейшее английское блюдо!

Мой прогноз на этот матч - 3:2.

19:30 (мск). Краснодар - Зенит

Российсская Премьер-лига

И «Краснодар», и «Зенит» (а еще «Спартак») набрали за осень по 30 очков в свою копилку и делят четвертое место турнирной таблицы. С одной стороны не так далеко второе место, дающее право играть в Лиге Чемпионов (отставание в четыре очка), с другой стороны - на эти же четыре очка команды оторвались и от восьмого места. Отчетный матч, бесспорно, матч за шесть очков. В первом круге чемпионата России «быки» обыграли в гостях команду с берегов Невы - 0:2. Неизвестно, кто победит на этот раз, как проявят себя новички питерского клуба. Все слишком непонятно в этом противостоянии еврокубковой и экс-еврокубковой команд. Подробнее об этом матче читайте здесь.

Мой прогноз на этот матч - 1:3.

20:30 (мск). Боруссия Д - Бавария

Бундеслига 1

Обычно, в это время (весной) мы реже поглядываем на турнирную таблицу чемпионата Германии, потому что там все понятно - «Бавария» - чемпион! В этом сезоне все не совсем так - «мюнхенцы» первые, однако оставание идущего как раз вторым «Дортмунда» не такое весомое (пять очков), которое может сократиться до критической точки для «Баварии» уже в эту субботу в очном противостоянии. В прошлом туре, команда Гвардиолы получила пощечину от «Майнца», проиграв со счетом 1:2, еще одно поражение может поставить крест на «прогулочной» победе в Бундеслиге. Именно в этом матче будет решаться многое, если не все. И в случае победы «Боруссии», интрига чемпионата Германии накалится до предела. А если «Дормунд» проиграет...

Мой прогноз на этот матч - 1:3.

6 марта, воскресенье

19:30 (мск). ЦСКА - Спартак

Российская Премьер-лига

Московское дерби. В каком бы состоянии ни находились команды, какое бы место ни занимали, это всегда зрелище. Смотрим и завидуем сами себе (надеюсь, команды не подведут). Тем более, что есть еще одна интрига, связанная с Романо Широковым...

Мой прогноз на этот матч - 3:2.

22:30 (мск). Валенсия - Атлетико

Примера (Ла Лига)

Эти команды всегда готовы выдать потрясающий футбол! И пускай, команды не совсем рядом в турнирной таблице, а команда Диего Симеоне мало пропускает. Это ни в коем случае не значит, что «Валенсия» сдастся без боя и не будет создавать опасные моменты у ворот мадридской команды. К тому же, «летучим мышам» нужно исправлять свою позицию в турнирной таблице и успеть запрыгнуть на уходящий «еврокубковый поезд» - задача, не из простых. Но еще сложнее «матрасникам», которые остались единственной командой, которая имеет не только арифметические шансы на то, чтобы подвинуть «Барселону» с первого места. Кто же справиться со своей задачей, а кто нет, узнаем в конце сезона, а вот результат очного противостояния и как проявит себя Денис Черышев (если появится на поле), станет известно уже в это воскресенье.

Мой прогноз на этот матч - 2:4.