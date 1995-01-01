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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Артем Дзюба не любит Спартак (ВИДЕО)

    31 мая, 20:06
    Хоть Артем Дзюба в интервью и говорит что любит Московский Спартак и является воспитанником клуба, но что то мне слабо в это верится и на то есть причины

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