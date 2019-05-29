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    У Челси проблемы перед финалом Лиги Европы

    29 мая 2019
    Перед финальным матчем Лиги Европы на одной из тренерок Челси случился конфликт между игроками. Главный тренер Челси – Сарри был так зол что пинал свою кепку налево и на право.

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