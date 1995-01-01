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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    800 тысяч евро за 35 летнего игрока. Игорь Денисов. ФК СОЧИ.

    Сегодня, 10:50
    ФК Сочи может предложить Игорю Денисову контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро. Такие деньги за 35 летнего полузащитника – ну вы блин даете

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