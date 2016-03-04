Краснодар - Зенит. За 12 серий до (часть 3)...

На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье поговорим об одном из интереснейших матчей тура - "Краснодар" - "Зенит".

Сравнить футбольный сезон с сезоном любого из сериалов (модных во все времена) - не такая глупая задумка: у обоих есть актеры - главные действующие лица (команды), все герои сериала «встречаются» друг с другом (футбольные матчи), у каждой такой встречи - интриги, кульминация, развязка (в футболе порой интереснее, чем в сериалах), у каждого героя (команды) - свои фанаты, каждый актер играет свою роль и занимает свое место в табели о рангах в конце каждого сезона: кто-то умирает (вылет в ФНЛ), в следующем сезоне появляются новые герои... Мы также ругаем отечественные сериалы, поглядывая на запад. Только вот футбол всё же более непредсказуем, чем любой сериал.

Настала очередь поговорить о главных встречах 19 серии РФПЛ.

Краснодар - Зенит

5 марта, суббота. 19:30 (мск)

В этом году «Краснодар» провел больше официальных матчей, чем любая команда Премьер-лиги: на счету «быков» таковых уже три! К тому же, эти матчи распределились между двумя турнирами - Лигой Европы и Кубком России. И, если в борьбе за отечественную чашу «краснодарцы» преуспели, то в еврокубковых баталиях были унесены с поля на щите. Но обо всем по порядку.

В пяти спаррингах на зимних сборах команда Олега Кононова не проиграла ни разу (+4=1, 14-4), играя по заповедям Сергея Галицкого в атакующей манере. Далее была Лига Европы и гостевой поединок с пражской «Спартой», в котором у «Краснодара» получалась игра только во второй половине второго тайма (после пропущенного гола): забить «быкам» не удалось - 1:0. В ответной встрече команда стартанула бодрее, но ей снова не хватило стабильности. Пропустив за 20 минут второго тайма три гола, «краснодарцы» не смогли ответить даже одним. Как итог, команда Олега Кононова не смогла пробиться в еврокубковый март.

Недавний четвертьфинальный матч на Кубок России против грозненского «Терека» был не для любителей красивого футбола. Команды практически ходили на поле с самого старта поединка, а к началу дополнительного времени, силы покинули даже самых стойких. «Краснодар» перетерпел «грозненцев», забил гол с углового на 116-й минуте матча и одержал победу, продолжив свой путь по сетке Кубка России.

Петербургская команда провела на сборах шесть контрольных встреч (+5=1, 15-5), по ходу которых выиграла «Атлантик Кап». В первой официальной игре (1/8 финала Лиги Чемпионов) «Зенит» потерпел фиаско от «Бенфики», пропустив в концовке матча обиднейший гол. В кубковой встрече против «Кубани», «питерцы» не убедили своей игрой. Скорее, «Кубань» смотрелась предпочтительнее «сине-бело-голубых», однако гол Маурисио со штрафного в офертайме вывел команду с берегов Невы в полуфинал, оставив прошлогоднего финалиста Кубка не у дел.

И «Краснодар», и «Зенит» (а еще «Спартак») набрали за осень по 30 очков в свою копилку и делят четвертое место турнирной таблицы. С одной стороны не так далеко второе место, дающее право играть в Лиге Чемпионов (отставание в четыре очка), с другой стороны - на эти же четыре очка команды оторвались и от восьмого места. Отчетный матч, бесспорно, матч за шесть очков. Но, уверен, он не станет определяющим ни для одной из команд - слишком много еще туров впереди. Наверняка, оба клуба примут участие в гонке за еврокубковые места и не откажут себе в борьбе за лигочемпионовское место. Уж не для этого ли покупал себе «Зенит» игроков с российскими паспортами?

Букмекеры в матче этих команд никому предпочтение не отдают, хотя в матче первого круга победу в гостях одержала краснодарская команды (0:2). Не думаю, что «Зенит» позволит себе осечку и в этот раз.

Мой прогноз на этот матч - 1:3.

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