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    Жозе Моуринью против Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Новости футбола

    Сегодня, 11:02
    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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