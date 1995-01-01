Жозе Моуринью против Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Новости футбола

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после полуфинала Лиги чемпионов высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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