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    Анжи – Ростов обзор матча. Новости футбола сегодня

    Сегодня, 22:20
    Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур. «Анжи» (Махачкала) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1) Выиграть на классе «Ростов» не способен. «Анжи» не перестает удивлять

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