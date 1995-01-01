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    Эвертон – Манчестер Юнайтед. Гари Невилл назвал игрок МЮ СОРНЯКАМИ. Новости футбола сегодн

    Сегодня, 19:09
    Эвертон – Манчестер Юнайтед обзор матча. Гари Невилл: «В «МЮ» сорняки портят фундамент дома. Игроки «Ман Сити» гораздо лучше, но они и работают вдвое усерднее»

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