Дыхание весны под звуки Nissan Qashqai: в АвтоСпецЦентр презентовали версию бестселлера

Дыхание весны под звуки мотора нового Nissan Qashqai: В АвтоСпецЦентр Nissan презентовали новую версию народного бестселлера

6 апреля в АвтоСпецЦентр Nissan состоялась эксклюзивная презентация новой версии бесспорного народного бестселлера Nissan Qashqai. Поклонники японского бренда насладились весенний атмосферой, легкими угощениями и занимательными мастер-классами. Каждый желающий смог пройти увлекательный тест-драйв нового Nissan Qashqai на скоростной магистрали.

Солнечный субботний день стал незабываемым для всех поклонников бренда Nissan. В этот день АвтоСпецЦентр распахнул двери дилерских центров, чтобы представить обновленную версию Nissan Qashqai. Для гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Увлекательные мастер-классы, легкий фуршет, конкурсы и динамичные тест-драйвы новинки подарили посетителям яркие эмоции и зарядили позитивом на весь день.

Изящная модель семейства Nissan доступна в семи ярких классических цветах, задние фары оснащены 3D-эффектом, что позволяет заметить автомобиль на расстоянии 300 метров. Новый Nissan Qashqai разгоняется до 100 км/ч за 10,9 секунд и развивает максимальную скорость до 185 км/ч. Nissan Qashqai оборудован светодиодными адаптивными фарами и индикаторами поворота, новым дизайном дисков и панорамной крышей, оснащен умной системой Intelligent Mobility, которая обеспечивает максимальную безопасность в поездках. В базовую комплектацию авто входят функция включение ближнего света с запуском двигателя, светодиодная окантовка фар, 5» многофункциональный дисплей на приборной панели, подогрев передних сидений, круиз-контроль и аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем. Стоимость модели начинается от 1 170 000 рублей. Стиль и изящество нового флагмана японской марки подчеркнули антураж мероприятия.

«Кроссовер Nissan Qashqai давно стал народным бестселлером, – отметил генеральный директор АвтоСпецЦентр Nissan Внуково Дмитрий Чайковский. – Мы рады представить нашим гостям новою версию Nissan Qashqai. Автомобиль заслуживает внимания, ведь по итогам первого квартала этого года россияне уже купили 6 627 авто именно этой модели, что на 73% больше, чем результат этого же периода в прошлом году. Автомобиль с каждым годом набирает популярность у автомобилистов, в феврале Qashqai вошел в ТОП-25 самых продаваемых в России машин. Клиенты ценят его за современный дизайн, опции комфорта и безопасности».