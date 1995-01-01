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    Сульшер / Гугл / Манчестер Юнайтед / Новости футбола сегодня

    Сегодня, 18:29
    Сульшер безуспешно гуглил правила УЕФА. ВВС все объяснил Норвежец хотел понять, почему его команда играет ответный матч Лиги чемпионов во вторник, а не среду.

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