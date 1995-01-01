Хоум Кредит расширил число партнеров с возможностью биометрической идентификации клиентов

Банк Хоум Кредит расширил число магазинов-партнеров, в которых можно оформить POS-кредит с использованием биометрической идентификации. Оформить кредиты в этих магазинах могут не только клиенты банка, но и любые покупатели, сдавшие биометрические дан

Банк Хоум Кредит расширил число магазинов-партнеров, в которых можно оформить POS-кредит с использованием биометрической идентификации. Оформить кредиты в этих магазинах могут не только клиенты банка, но и любые покупатели, сдавшие биометрические данные и зарегистрированные в Единой биометрической системе.

Оформить POS-кредит от Банка Хоум Кредит с помощью удаленной идентификации можно в следующих магазинах:

– Samsung

– Яркий Фотомаркет

– Арсенал+

– DUNE HD

– Haier

Все, что нужно сделать – выбрать интересный вам товар, положить его в корзину покупок и нажать кнопку «Оформить кредит/рассрочку». Система переведет вас на сайт банка для оформления заявки на кредит, а оттуда – на сайт Единой системы идентификации и аутентификации. После успешной идентификации вы можете дистанционно подписать договор на получение POS-кредита.

До внедрения Единой биометрической системы летом 2018 года россияне обязательно проходили очную идентификацию во всех банках, клиентами которых они хотели стать. Теперь для дистанционного получения банковских продуктов и услуг нужно всего один раз сдать биометрические данные, которые будут храниться в Единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченном офисе Банка Хоум Кредит или в любом другом банке, предоставляющем такую возможность.

«Число россиян, сдавших биометрию и зарегистрированных в Единой биометрической системе, постепенно растет. Поэтому увеличение числа продуктов и услуг, доступных таким клиентам – закономерный тренд. Мы работаем над расширением количества онлайн-продуктов и услуг банка. А развитие удаленной идентификации делает их доступными не только для наших клиентов, но и для людей, которые только планируют ими стать», – сказал Александр Антоненко, заместитель Председателя правления Банка Хоум Кредит. ​ ​