Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Все блоги - Эхо делового мира

    Хоум Кредит расширил число партнеров с возможностью биометрической идентификации клиентов

    Сегодня, 12:37
    Банк Хоум Кредит расширил число магазинов-партнеров, в которых можно оформить POS-кредит с использованием биометрической идентификации. Оформить кредиты в этих магазинах могут не только клиенты банка, но и любые покупатели, сдавшие биометрические дан

    Банк Хоум Кредит расширил число магазинов-партнеров, в которых можно оформить POS-кредит с использованием биометрической идентификации. Оформить кредиты в этих магазинах могут не только клиенты банка, но и любые покупатели, сдавшие биометрические данные и зарегистрированные в Единой биометрической системе.

    Оформить POS-кредит от Банка Хоум Кредит с помощью удаленной идентификации можно в следующих магазинах:

    – Samsung

    – Яркий Фотомаркет

    – Арсенал+

    – DUNE HD

    – Haier

    Все, что нужно сделать – выбрать интересный вам товар, положить его в корзину покупок и нажать кнопку «Оформить кредит/рассрочку». Система переведет вас на сайт банка для оформления заявки на кредит, а оттуда – на сайт Единой системы идентификации и аутентификации. После успешной идентификации вы можете дистанционно подписать договор на получение POS-кредита.

    До внедрения Единой биометрической системы летом 2018 года россияне обязательно проходили очную идентификацию во всех банках, клиентами которых они хотели стать. Теперь для дистанционного получения банковских продуктов и услуг нужно всего один раз сдать биометрические данные, которые будут храниться в Единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченном офисе Банка Хоум Кредит или в любом другом банке, предоставляющем такую возможность.

    «Число россиян, сдавших биометрию и зарегистрированных в Единой биометрической системе, постепенно растет. Поэтому увеличение числа продуктов и услуг, доступных таким клиентам – закономерный тренд. Мы работаем над расширением количества онлайн-продуктов и услуг банка. А развитие удаленной идентификации делает их доступными не только для наших клиентов, но и для людей, которые только планируют ими стать», – сказал Александр Антоненко, заместитель Председателя правления Банка Хоум Кредит. ​ ​

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67539
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru