OFFICEPARTY в Банки.ру: «Ренессанс Кредит» встретился с пользователями портала

Представители «Ренессанс Кредит» пообщались с клиентами в офисе финансового маркетплейса Банки.ру. Мероприятие прошло 4 апреля и собрало немало участников

Представители «Ренессанс Кредит» пообщались с клиентами в офисе финансового маркетплейса Банки.ру. Мероприятие прошло 4 апреля и собрало немало участников. В рамках встречи Наталья Ищенко, старший вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами, и Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов, рассказали гостям об изменениях в продуктовой линейке, развитии дистанционных сервисов, а также презентовали новый фирменный стиль банка.

Мероприятие получилось живым и интересным. Гости активно задавали спикерам вопросы на различные темы, касающиеся продуктов и услуг, цифровых каналов и бизнеса «Ренессанс Кредит» в целом.

«Мы очень рады, что смогли в дружественной неформальной обстановке пообщаться с клиентами, поделиться с ними нашими новостями, рассказать о планах и, что самое важное, получить в моменте качественную обратную связь, услышать их мнение», – рассказала Наталья Ищенко.

«Мы заботимся о том, чтобы качество наших продуктов, сервисов, коммуникаций соответствовало текущим потребностям и запросам клиентов. Подобные встречи позволяют получить конструктивный фидбэк по проделанной работе и выявить зоны роста и развития», – прокомментировал Алексей Грибков. – Спасибо порталу Банки.ру, что дает возможность кредитным организациям общаться с клиентами как в режиме онлайн, так и в рамках подобных офлайн-мероприятий».

OFFICEPARTY – это новый формат неформальных встреч, запущенный Банки.ру в октябре 2018 года. Формат предполагает общение топ-менеджеров банка с клиентами, форумчанами и сотрудниками холдинга «Банки.ру».