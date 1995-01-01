Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    Все блоги - Эхо делового мира

    OFFICEPARTY в Банки.ру: «Ренессанс Кредит» встретился с пользователями портала

    Сегодня, 11:30
    Представители «Ренессанс Кредит» пообщались с клиентами в офисе финансового маркетплейса Банки.ру. Мероприятие прошло 4 апреля и собрало немало участников
    Представители «Ренессанс Кредит» пообщались с клиентами в офисе финансового маркетплейса Банки.ру. Мероприятие прошло 4 апреля и собрало немало участников. В рамках встречи Наталья Ищенко, старший вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами, и Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов, рассказали гостям об изменениях в продуктовой линейке, развитии дистанционных сервисов, а также презентовали новый фирменный стиль банка.
    Мероприятие получилось живым и интересным. Гости активно задавали спикерам вопросы на различные темы, касающиеся продуктов и услуг, цифровых каналов и бизнеса «Ренессанс Кредит» в целом.
    «Мы очень рады, что смогли в дружественной неформальной обстановке пообщаться с клиентами, поделиться с ними нашими новостями, рассказать о планах и, что самое важное, получить в моменте качественную обратную связь, услышать их мнение», – рассказала Наталья Ищенко.
    «Мы заботимся о том, чтобы качество наших продуктов, сервисов, коммуникаций соответствовало текущим потребностям и запросам клиентов. Подобные встречи позволяют получить конструктивный фидбэк по проделанной работе и выявить зоны роста и развития», – прокомментировал Алексей Грибков. – Спасибо порталу Банки.ру, что дает возможность кредитным организациям общаться с клиентами как в режиме онлайн, так и в рамках подобных офлайн-мероприятий».
    OFFICEPARTY – это новый формат неформальных встреч, запущенный Банки.ру в октябре 2018 года. Формат предполагает общение топ-менеджеров банка с клиентами, форумчанами и сотрудниками холдинга «Банки.ру».
    OFFICEPARTY с «Ренессанс Кредит» была доступна в прямом эфире. Мероприятие транслировалось в официальной группе банка в социальной сети «Вконтакте». Эфир посмотрели свыше 8000 пользователей.
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru