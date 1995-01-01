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    Шахтер – Динамо обзор матча Кубок Украины / Новости футбола сегодня

    Сегодня, 21:37
    Шахтер одолел Динамо в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины. Обзор матча. Новости футбола сегодня. Шахтер — Динамо 1:1 (по пенальти 4:3)

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