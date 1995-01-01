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    Шахтер – Динамо Кубок Украины превью матча / Новости футбола сегодня

    Сегодня, 11:59
    7 апреля 2019 года Кубок Украины 1/4 финала Шахтер Донецк – Динамо Киев. Превью матча.

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