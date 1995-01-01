«Ренессанс Кредит» обновил фирменный стиль

«Ренессанс Кредит» объявляет о смене фирменного стиля. Банк представляет новую визуальную концепцию, которая объединяет принципы оформления ключевых элементов бренда в разных каналах коммуникации и задает более дружелюбный тон взаимодействия с потреб

«Ренессанс Кредит» объявляет о смене фирменного стиля. Банк представляет новую визуальную концепцию, которая объединяет принципы оформления ключевых элементов бренда в разных каналах коммуникации и задает более дружелюбный тон взаимодействия с потребителями.

Логотип «Ренессанс Кредит» претерпел существенные изменения, которые затронули как написание наименования банка, так и используемое сочетание цветов.

Знак дерева в логотипе трансформировался в заглавную букву «Р». Она имеет характерную форму листа, что является наследием предыдущего стиля, и дает прямую ассоциацию с названием банка. Новый знак отлично масштабируется и легко адаптируется к любым носителям в любой среде.

Кроме того, буква «Р» легла в основу нового фирменного узора (паттерна). Так, переплетение нескольких букв образует символ ДНК, что указывает на неповторимый характер и идентичность бренда. Комбинация из двух «Р» складывается в знак бесконечности. Для бренда это зашифрованная миссия постоянного роста и развития, движения вперед и самосовершенствования.

Хорошо знакомые цвета бренда – рубиновый и зеленый, которые символизируют динамичность, а также указывают на способность банка быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка – приобрели новые оттенки в соответствии с современными трендами в дизайне. Кроме того, появился новый угольно-серый цвет – он выгодно дополняет рубиновый и зеленый и подчеркивает уравновешенность, зрелость и солидность бренда.

Написание наименования банка в новом логотипе наглядно демонстрирует смещение бизнес-фокусов: «Ренессанс Кредит» – уже не монолайнер, специализирующийся исключительно на кредитовании, а универсальный ретейловый банк, предлагающий клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг.

Изменения коснулись и рекламных коммуникаций: сообщения теперь размещаются в специальных баблах, что, с одной стороны, символизирует современный формат общения посредством мессенджеров, а с другой – указывает на готовность банка к открытому диалогу с клиентами.

«С момента последнего ребрендинга прошло 10 лет. За это время бизнес банка существенно трансформировался с точки зрения продуктов. Значительное развитие получили наши дистанционные сервисы – интернет-банк, мобильное приложение, сайт. Технические особенности этих цифровых каналов и продиктовали нам необходимость смены фирменного стиля, – рассказал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит». – Новый фирменный стиль отлично адаптируется под современные каналы коммуникации, что позволит бренду банка стать более узнаваемым как в цифровой среде, так и на улицах города».

Работы по запуску нового фирменного стиля «Ренессанс Кредит» будут проходить в несколько этапов. 1 апреля 2019 изменилось визуальное оформление сайта, мобильного приложения, терминалов, официальных групп банка в социальных сетях, а также были обновлены рекламные коммуникации и дизайн точек продаж. Обновление дизайна интерьеров офисов и замена вывесок будут осуществляться постепенно. «Мы не ставим перед собой задачу единовременно поменять все носители. Нам важно, чтобы наши клиенты увидели, что изменения начались», – подчеркнул Алексей Грибков.

Новый образ бренда был разработан в студии Voronoi из Самары, которая ориентирована в основном на работу с зарубежными компаниями, ведущими свой бизнес в цифровой среде.

«Работая над фирменным стилем «Ренессанс Кредит», мы придерживались принципа «Сохраняем узнаваемое, улучшаем и выводим на новый уровень». Образ банка стал более современным, более свежим. Обновленные цвета – это эволюционный шаг бренда в цифровое пространство. Они абсолютно уникальны для российского банковского сектора, и мы, уверены, что это позволит «Ренессанс Кредит» качественно выделиться среди конкурентов», – прокомментировал Валерий Намазов, дизайн-директор студии Voronoi.

Смена фирменного стиля не влияет на операционную деятельность банка, не предполагает получение новой лицензии и не повлечет за собой изменение названия КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).