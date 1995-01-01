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    Навальный о Кокорине и Мамаеве / Новости футбола сегодня

    Сегодня, 21:14
    Политик Алексей Навальный высказался по поводу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

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